Gelsenkirchen

Warnung vor der Illusion, die Imperialisten würden vor dem Gebrauch von Atomwaffen zurückschrecken

An der gestrigen Montagsdemo in Gelsenkirchen nahmen 80 Personen dauerhaft und 220 Zuhörerinnen und Zuhörer zeitweilig teil, darunter viele Kinder und Jugendliche. Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, brachte wichtige Aspekte ein, wie der Krieg in der Ukraine aktuell zu beurteilen ist und was zu tun ist.

Von einer Korrespondentin