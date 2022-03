Was ist eigentlich Imperialismus?

Wir haben uns gefreut, dass ein Genosse der MLPD vorbeikam und einen Vortrag über das Thema gehalten hat. Kennzeichnend für Imperialismus ist der Export von Kapital in andere Länder, in diesen werden auch Arbeiter ausgebeutet und die Rohstoffe geplündert. Wir haben auch darüber gesprochen, wie der Wirtschaftskreislauf im Kapitalismus überhaupt funktioniert. Eine Rebellin erklärte: „Der Chef einer großen Firma eignet sich den von den Arbeitern geschaffenen Mehrwert an und verwendet ihn teilweise für seinen privaten Luxus, den anderen Teil investiert er in die Produktionsmittel.“

Wir erfuhren, dass Imperialismus die höchste Stufe des Kapitalismus ist, in dem die Monopole sich den Staat vollständig untergeordnet haben. Ein REBELL sagte „Es geht in diesem System immer nur um Macht, Geld und Einfluss, deswegen wird es immer wieder Krieg geben.“ Wir waren uns am Ende einig, dass wir zwar einzelne Kriege durch den Druck der Massen auch jetzt verhindern können, aber ohne den echten Sozialismus und die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt es keinen dauerhaften Frieden geben wird.