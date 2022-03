Hallo, in eurem Text "Wer ist konkreter Aggressor, wer weltweiter Hauptkriegstreiber" schreibt ihr: "Dieser Überfall geht konkret von Russland aus, ist aber ein von beiden Seiten (also auch von der Ukraine, RG) ungerechter Krieg. (Hervorhebung von mir). Das kann mit dieser Formulierung unmöglich euer Ernst sein. Die Ukraine wurde überfallen von Russland. Was soll daran ungerecht sein, dass sich die Ukraine gegen den Überfall militärisch zur Wehr setzt? Es ist ja wohl das normalste von der Welt, dass ein überfallenes Land Widerstand gegen den Aggressor leistet. Oder sollen sich die Menschen in der Ukraine zusammenschießen lassen??? Richtig schreibt ihr: Nicht vergessen darf man, dass dieser Krieg aber von der NATO systematisch provoziert wurde. Und das zeigt nichts anderes, als dass der Krieg seitens der Ukraine einen Doppelcharakter hat. Zum einen den, aufgrund dessen ihr einseitig sagt, dass der Krieg ungerecht ist, zum andern ist es ein Verteidigungskrieg gegen Russland. Und was an diesem Verteidigen gegen den Aggressor ungerecht sein soll, das dürftet ihr wohl kaum überzeugend darlegen können.

Die Redaktion antwortet: Lieber R., das entscheidende Kriterium dafür, ob ein Krieg gerecht oder ungerecht ist, besteht nicht darin, ob ein Land überfallen wird oder selbst der Aggressor ist. Das entscheidende Kriterium ist, welche Politik damit fortgesetzt wird, eine imperialistische oder eine fortschrittliche antifaschistische bzw. sozialistische.

Denk doch an die beiden bisherigen Weltkriege. War denn der I. Weltkrieg vonseiten Frankreichs oder Russlands ein gerechter Krieg, nur weil der deutsche Imperialismus sie angegriffen hat? Der I. Weltkrieg war ein Raubkrieg von allen beteiligten Seiten. Deshalb war es genau richtig, dass Lenin die russische Kriegsbeteiligung nach der Oktoberrevolution sofort beendete. Der entscheidende Trennungsstrich zwischen dem revisionistischem Verrat der Sozialdemokratie und dem Festhalten an der revolutionären Position war damals – auch in Frankreich und Russland – ob man für die „Vaterlandsverteidigung“ gemeinsam mit der Monopolbourgeoisie eintrat oder für die Umwandlung des imperialistischen in einen revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz dieser Bourgeoisie.

Der II. Weltkrieg war ebenfalls ein Raubkrieg von allen Seiten bis zum Überfall des deutschen Faschismus auf die sozialistische Sowjetunion. Die damaligen britischen und französischen Regierungen unter Chamberlain und Daladier hatten Hitler ermuntert, die Sowjetunion anzugreifen, damit diese beiden sich gegenseitig vernichten bzw. schwächen und der französische und britische Imperialismus daraus einen Vorteil bei der Neuaufteilung der Welt ziehen würde. Die Verteidigung der sozialistischen Sowjetunion war von vornherein ein gerechter Krieg und ihr Zusammenschluss mit Großbritannien und den USA zur Anti-Hitler-Koalition bekam dadurch ebenfalls einen fortschrittlichen, antifaschistischen Charakter.

Dieser Charakter änderte sich nach dem II. Weltkrieg schnell wieder. Das Bündnis zerfiel und die imperialistischen Länder schlossen sich in der antikommunistisch ausgerichteten NATO vor allem gegen die Sowjetunion zusammen. Wofür würden denn die Arbeiter und Volksmassen der Ukraine heute einen gemeinsamen „Verteidigungskrieg“ gegen Russland führen? Für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Ausbeutung und Unterdrückung sowie eines Regimes, das nicht wesentlich weniger reaktionär und undemokratisch ist als das russische? Das sich an der aggressiven Politik der NATO und der EU in Osteuropa zur Schwächung ihres imperialistischen Rivalen Russland beteiligt und diese sogar offensiv einfordert und fördert? Seite an Seite bzw. unter Führung dieses Regimes gegen russische Soldaten – oftmals Arbeiterkinder in Uniform, die ebenfalls entgegen ihren Klasseninteressen in diesen Krieg gehetzt werden? Das kann doch nicht dein Ernst sein!

Der Krieg in der Ukraine hat momentan keinen Doppelcharakter, sondern ist ein von beiden Seiten ungerechter Krieg. Notwendig ist tatsächlich, dass die Arbeiter und Volksmassen in der Ukraine (ebenso wie in Russland) ihre jeweilige reaktionäre Regierung stürzen und den imperialistischen Krieg in einen revolutionären Bürgerkrieg und Befreiungskrieg – gegen alle Imperialisten – verwandeln. Das erfordert zweifellos einen unter den jetzigen Bedingungen schwierigen Klärungsprozess unter Führung der Marxisten-Leninisten.

Du musst wachsamer sein gegenüber der Regierungspropaganda von der "Solidarität mit der Ukraine". Du liest doch das Buch "Über die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus". Das hilft, diese Meinungsmanipulation zu durchschauen und damit fertig zu werden.

Herzliche Grüße

Matthias Sauter