Webinar: Bauen wir weiter die internationale antimperialistische und antifaschistische Einheitsfront auf!

Am Sonntag, den 6. März, findet um 14 Uhr (time table siehe unten) die folgende Online-Diskussion statt: „Bauen wir weiter die internationale antimperialistische und antifaschistische Einheitsfront auf“.

Sonntag, 6. März, 2022

7 Uhr, Mexico City

8 Uhr, Bogota, Lima

14 Uhr, Berlin, Paris, Rabat, Tunis

15 Uhr, Cape Town

16 Uhr, Moscow

18.30 Uhr Delhi

19 Uhr, Dhaka

24 Uhr Sydney

Angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine und der direkten Kriegsbeteiligung von NATO- / EU-Ländern befinden wir uns in einer Situation des offenen Ausbruchs der Krise des imperialistische Weltsystems. Von beiden Seiten ist es ein ungerechter Krieg und eine erhöhte Weltkriegsgefahr. Jetzt ist die Stunde des weiteren Aufbaus der antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront, die sich gegen alle imperialistischen Kriegstreiber richtet und alle Kontinente erfasst.

Supermächte wie die USA oder Russland tragen ihre Kriege um Einfluss und Rohstoffe auf dem Rücken der Völker aus. In Afghanistan haben die USA und die NATO-Truppen ein Desaster hinterlassen und geben sich nun ganz diplomatisch: „Man muss halt mit den Taliban verhandeln". Der mutige Protest, vor allem der Frauen gegen die Taliban, wird kaum wahrgenommen, denn die Großmächte interessiert nicht, was die Menschen wirklich wollen.

Aber Menschen in der ganzen Welt wollen so nicht weiterleben. Die weltweite Belebung der Rebellion der Jugend, die wachsende Umweltbewegung, große Arbeiterstreiks, die Notwendigkeit einer neuen Friedensbewegung gegen die Gefahr des 3. Weltkriegs erfordern einen organisierten Zusammenschluss.

Aber geht so etwas? Die ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen – gegründet 2010) hat 62 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten. Im Mai 2021 hat sich diese ICOR mit dem ILPS (International Leaque of Peoples‘ Struggle - Internationaler Kampfbund der Völker)... zusammengeschlossen – für den Aufbau einer internationalen Einheitsfront gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg. Sie stellt den Kampf der Menschen und ihre Interessen in den Mittelpunkt, organisiert die internationale Solidarität, unterstützt die berechtigten Kämpfe und Proteste für die Selbstbefreiung.

Es ist sehr bedeutsam, weitere Schritte nach vorne zu machen. Werbt selbst Teilnehmer, die auch noch nicht Mitglieder sind und erweitert die Jugendplattform!!

Übersetzung wird es geben für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch.

