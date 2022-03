Wer zahlt die ganze Aufrüstung?

Es ist schon ein paar Tage her, da kam eine Kollegen richtig aufgelöst zu mir: „Jeden Tag steigen die Benzinpreise, alles wird teurer. Ich weiß bald nicht mehr, wie ich unsere Familie noch über die Runden bringen soll.“ Seither ist es nicht besser, sondern noch schwieriger geworden. Jetzt treibt auch noch der Krieg die Preise weiter nach oben.

Wer zahlt denn die ganze Aufrüstung? Ein Kollege meinte, dass die Bundeswehr „kaputt gespart worden wäre“. „Das stimmt doch gar nicht. Jedes Jahr stecken die Milliarden Euro in die Rüstung.“ so der Widerspruch eines anderen Kollegen. 2015 wurden 40,6 Mrd € für Rüstung ausgegeben, vor allem, um Auslandseinsätze zu finanzieren und auszurüsten. „Inzwischen wurde die Strategie geändert, sollen 'militärische Großkonflikte' durch Deutschland führbar werden. 70 Milliarden dieses Jahr plus 100 Milliarden 'Sondervermögen', - das ist brandgefährlich und wir sollen das auch noch bezahlen“ - so mein Einwand.

Am Ende bluten wir kleinen Leute, finanziell und sprichwörtlich. Wir müssen gegen die Kriegstreiberei aufstehen und für unsere sozialen Rechte einstehen. Seit etwas mehr als einem Jahr sind wir in unserem Betrieb dabei, uns besser zu organisieren, Mitgliederversammlungen der IG Metall durchzuführen. Zur anstehenden Betriebsratswahl treten wir dafür ein: „Angesichts von drei vorhergehenden Jahren ohne Lohnerhöhung, der Streichung der Prämie und anziehender Inflation ist die letzte Lohnerhöhung vom Oktober schon wieder aufgefressen! Für höhere Löhne und das Ziel der Tarifangleichung!“ Eigentlich brauchen wir mehr Geld sofort. Aber dafür müssen wir uns noch besser organisieren.