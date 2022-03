Wir nehmen das sehr ernst

Wir haben das unter uns, mit Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und weiteren Kontakten diskutiert, und in der Öffentlichkeit bekanntgemacht. Viele waren sehr empört und konnten das anfangs gar nicht glauben. Es gibt noch Illusionen in den bürgerlichen Staat - auch Argumente wie: „Wir wollen keine Radikalisierung“. In der Diskussion untereinander haben wir zu einer Aussage: „Damit muss man doch rechnen“ diskutiert, dass es sich um eine neue Qualität der Angriffe auf euch und die MLPD handelt und dass wir das sehr ernst nehmen.

Wir sehen das als Reaktion auf unsere Arbeit, die Wirkung im Betrieb und der Öffentlichkeit zeigt. Die Angriffe richten sich letztendlich gegen die ganze Arbeiterbewegung. In unserer Kleinarbeit stellen wir fest, dass unsere Arbeit und die MLPD am Ort wieder mehr mit antikommunistischer Argumentation behindert wird, und dass versucht wird uns, z. B. aus Aktionseinheiten - wie jetzt zum 8. März oder zur Fukushima-Demo - rauszudrängen.

Das werden wir genauso wenig akzeptieren, wie die ungeheuerlichen Angriffe auf euch als Repräsentanten der MLPD und als Vorbilder für die Jugend im Kampf für eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft.

Herzliche Grüße