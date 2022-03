Lenin-Jugendverband der Region Krasnojarsk (Sibirien)

„Wir sind nicht traurig. Wir sind sicher, dass die Arbeiterklasse siegen wird“

Wir Lenin-Komsomolzen sind gegen den Krieg. Jetzt sind wir in unserer Region praktisch in den Untergrund gegangen. Alle Versammlungen, Kundgebungen, sogar Ein-Personen-Mahnwachen sind bei uns verboten. Alle öffentlichen Äußerungen gegen den Krieg in der Ukraine werden streng unterbunden.