Wir denken an das Leid der Millionen Menschen in der Ukraine. Ihnen gilt unser Mitgefühl. Wir stehen an der Seite unserer Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und in Russland. Insbesondere solidarisieren wir uns mit den mutigen Friedensaktivisten in Russland und dem Widerstand des ukrainischen Volkes, das sich gegen die Besatzung erhebt. Wir grüßen die Teilnehmer unserer 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz 2020 aus diesen Ländern.

Die Internationale Automobilarbeiterkoordination verurteilt den imperialistischen Angriff Russlands auf die Ukraine. Sofortiger Stopp der Bombardements! Russische Truppen raus aus der Ukraine!

Das NATO-Militärbündnis unter Führung der USA mit seiner schrittweisen Ost-Erweiterung hat diese Situation mit provoziert. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs war noch nie so groß. Beide imperialistische Lager NATO / USA / EU und Russland sind offensichtlich zu allem bereit. Die EU liefert Waffen und Russland hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Der imperialistische Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ziel der Imperialisten ist die Weltherrschaft im verschärften internationalen Konkurrenzkampf vor dem Hintergrund der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und der neuen Rohstoff- und Logistikkrise. Die Ukraine ist reich an Gas, Kohle und Öl.

Entgegen der massiven psychologischen Kriegsvorbereitung in Ost und West kämpft die Internationale Automobilarbeiterkoordination in ihrem Internationalen Kampfprogramm gegen jeglichen Einfluss einer nationalistischen oder sozialchauvinistischen Denkweise. „Statt sich von Machtinteressen von Nationalstaaten oder Konzernen einspannen zu lassen, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter sich international auf ihre Klasseninteressen besinnen und die internationale Klassensolidarität stärken.“

Wir rufen zum Widerstand gegen jeglichen imperialistischen Kriegseinsatz, für den Erhalt des Weltfriedens auf.

Demonstrationen werden in verschiedenen Ländern der Welt erfolgreich durchgeführt.

Diskutiert sofortige gemeinsame Schritte im Kampf für den Weltfrieden breit bei der Arbeit, im Betrieb und bei Betriebs- und Gewerkschaftsversammlungen!

Organisiert in den Betrieben und Gewerkschaften Protest- und Widerstandsaktionen bis hin zu Streiks! Reiht euch ein und stärkt die neue internationale Friedensbewegung gegen alle Imperialisten!

Kampf der Weltkriegsgefahr! Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine!

Russland und USA / EU / NATO: Hände weg von der Ukraine!

Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für Frieden und Völkerfreundschaft!

Stärkt die internationale Arbeiter- und Gewerkschaftseinheit und die internationale Arbeitersolidarität im Kampf für den Weltfrieden!

Hoch die Internationale Solidarität!