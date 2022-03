31 000 Bergleute in Südafrika im Streik für höhere Löhne

Die Gewerkschaften NUM und AMCU, vorher Konkurrenten, stehen nun Seite an Seite. Sie fordern 1000 Rand (60,94 €) für die Arbeiter über und unter Tage sowie 6% mehr für Handwerker und Angestellte. Das Unternehmen reagierte sofort mit Aussperrung aller Gewerkschaftsmitglieder, also auch der Organisation Solidarity, die das bisherige Angebot von Sibanye Stillwater akzeptiert hatten. Stillwater hatte 5,7 % für 2 Jahre und 5,4% für das 3.Jahr angeboten. Für alle Beschäftigten gilt das Prinzip „No work, no pay". Die Goldminen von Sibanye gehören zu den tiefsten und teuersten der Welt, hier arbeiten 31.000 Arbeiter.

In der vergangenen Woche hatten sich die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder der beiden großen Gewerkschaften NUM- und AMCU in Abstimmungen für Streik entschieden. Der Vorstand des Konzerns versucht, mit einem aggressiven Kurs die Arbeiter einzuschüchtern: Er erklärte die Aussperrung aller Beschäftigten ab Donnerstag (10.3.2022) abends 22.00 Uhr. Völlig zu Recht greift die Führung der Gewerkschaft NUM dieses Verhalten in einer Presserklärung politisch an. Sie fordert die sofortige Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Neal Fronemann und fordet die Regierung auf, dem Treiben des Konzernvorstandes ein Ende zu bereiten.

Die NUM stellt fest: "Minenarbeiter sind wegen Menschen von Fronemans Kaliber tief in Armut gefangen. .. Stattdessen belohnt sich der Vorstand mit riesigen Boni am Schweiß und Blut dieser Arbeiter." Die Erklärung der NUM endet: "Die NUM ist entschlossen, ihre Forderungen nach einer Erhöhung von R1000 für Übertage-, Untertagebergleute und 6% für Handwerker, Bergleute und Beamte zu verfolgen. Die NUM- und AMCU-Mitglieder werden nicht kapitulieren, um für bessere Gehälter und Leistungen bei Sibanye Stillwater zu kämpfen. Nieder mit der kapitalistischen Barbaraei!

Solidaritätsschreiben an National Union of Mineworkers

7 Rissik Street.

Cnr Frederick Johannesburg

Tel: 011 377 2111 Cell: 083 809 3257

Twitter: @Num_Media