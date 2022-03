Am Mittwoch traten in Slowenien die Lehrerinnen und Lehrer in Grund- und Sekundarschulen in einen eintägigen Streik. Außerdem streikten auch Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. Laut der Gewerkschaft SVIZ beteiligten 40.000 Menschen an dem Streik. Die Gewerkschaft will Lohnerhöhungen erreichen, die Regierung von Premierminister Janša lehnt Verhandlungen über Lohnerhöhungen jedoch kategorisch ab, weil die Staatsausgaben nicht erhöht werden dürften.