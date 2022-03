79 Prozent der Deutschen will kein direktes Eingreifen der NATO

Nur 12 Prozent der Menschen in Deutschland sind laut einer aktuellen Umfrage¹ dafür, dass die NATO direkt in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingreifen sollte. Eine sehr große Mehrheit von 79 Prozent - quer durch alle politischen Lager - ist gegen ein direktes Eingreifen der NATO in der Ukraine. Weiterhin befürchtet eine Mehrheit der Menschen in Deutschland (60 Prozent), dass der Krieg in der Ukraine sich zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten und in einen Dritten Weltkrieg münden könnte. 31 Prozent befürchten das nicht.