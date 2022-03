Afghanische Frauen werden sich niemals der frauenfeindlichsten unmenschlichen Gruppe ergeben!

Die Frauen Afghanistans, die aufgrund des 20-jährigen Verrats und der Verbrechen der Vereinigten Staaten, der NATO und ihrer afghanischen Sklaven von der frauenfeindlichen und unmenschlichsten Gruppe in der Geschichte unseres Landes gefangen genommen wurden, leben in einer unheilbringenden Zeit. ... Die Unterdrückung von Demonstrantinnen, ihre Gefangenschaft und das anschließend erzwungene Geständnis mehrerer Frauen zeigen, dass die Taliban Angst vor der Macht und politischen Mobilität von Frauen haben und versuchen, ihre gerechten Bewegungen mit allen faschistischen und brutalen Methoden zu ersticken.

Aber so, wie afghanische Frauen die Hauptlast des 40-jährigen Krieges und Terrors getragen haben, haben sie einen tiefen Groll gegen die Täter von Barbarei und Tyrannei und werden der Unterdrückung der Taliban nicht so leicht erliegen. Während die herrschenden Henker versuchen, die geringsten öffentlichen Protest- und Befreiungsbewegungen zu unterdrücken, müssen afghanische Frauen und alle Elemente und Kräfte, die Demokratie und Antifundamentalismus verteidigen, von den revolutionären Aufständen anderer gefangener Nationen lernen, indem sie geheime, taktische und gewissenhafte Mobilisierungstaktiken anwenden und das Feld nicht den Taliban-Terroristen überlassen. Mutige Frauen und Männer müssen bereit sein, sich jeglicher Härte, Gefangenschaft und Folter zu stellen. Unnachgiebigkeit und Widerstand in der Tradition der großen revolutionären Frauen des Iran, der Türkei und anderer Länder aus den schrecklichen Zellen der Folterkammern können zur Ausbreitung der revolutionären Bewegung und zur Stärkung des kämpferischen Geistes in der Gesellschaft als Ganzes führen. ...

„Die Afghan Women’s Revolutionär Assoziation (RAWA) gratuliert den leidenden und militanten Frauen der Welt zum Internationalen Frauentag, glaubt aber, dass der 8. März der Tag ist, um den Ruf nach Gerechtigkeit zu erheben und die Verpflichtung zu erneuern, einen ernsthaften und vereinten Kampf der Frauen zu organisieren und die Wurzeln von Unterdrückung und Ungerechtigkeit der patriarchalischen Gesellschaft auszurotten. Lassen wir nicht zu, dass Reaktion und Imperialismus, indem sie diesen Tag als Geisel nehmen, ihn seines kämpferischen Inhalts entleeren, bis er Aufhebens macht und falsche Liebe zu Frauen zum Ausdruck bringt, um ihre frauenfeindliche Natur dahinter zu verbergen. Lasst uns vereint sein und der Unterdrückung der Geschlechter mit fortschrittlichen und radikalen Forderungen ein Ende setzen.

