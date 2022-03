Herne

Am Frauentag im Stadtteil unterwegs

Nachdem die Frauentagsaktion in Herne bereits am Montag in der City stattgefunden hatte, zogen wir von unserer Wohngebietsaufbaugruppe der MLPD am Internationalen Frauentag in unserem Stadtteil in Holsterhausen los.

Von einem Korrespondenten