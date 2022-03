„Nein“ zum Ukraine-Krieg

Antikommunistischer Polizeieinsatz vor der Berufsschule

Am Morgen des 4. März verteilten wir den Flyer des Jugendverbands REBELL „Rebellion gegen alle Kriegstreiber!“ vor dem Berufskolleg Recklinghausen am Ossenbergweg. Wir klärten viele Jugendliche über den ungerechten Charakter dieses Kriegs auf und sprachen sie an, am Aufbau einer neuen Friedensbewegung gegen imperialistische Aggression und Kriege mitzuarbeiten. Nach etwa 15 Minuten kam eine Polizeistreife mit zwei Polizisten, offensichtlich von der Schule initiiert, und nahm einen Flyer zum Lesen mit ins Polizeiauto.

Korrespondenz