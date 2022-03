„Arbeitereinheit siegt!“ - Spendenaufruf von SI für Nothilfe findet vollen Zuspruch

Am 28. Februar, vier Tage nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, haben SI Emscher-Lippe und die Bundesvertretung von Solidarität International e.V. (SI) zur Spendensammlung für die Arbeitereinheit von russischen und ukrainischen Bergleuten aufgerufen: „Arbeitereinheit siegt!“ Im Anschluss daran hat sich SI der Solidaritätserklärung der Internationalen Koordinierungsgruppe der Bergarbeiter angeschlossen.

In einer überwältigenden Hilfsbereitschaft sind binnen kurzem über 12.000 Euro gespendet worden. Diese Spenden wurden fernab der offiziellen Spendensammlungen und in vollem politischen Bewusstsein, dass nicht Aufrüstung, Kriegshetze und die Unterstützung der NATO/USA oder der EU und der deutschen Regierung den Krieg beenden werden, sondern nur die Völker selber mit der Arbeitereinheit als Kern. Diese internationalistische Hilfe zur Selbsthilfe ist ein Markenkern von SI. Der erste Geldtransfer in Höhe von 3.000 Euro ist nun in die Ukraine als Nothilfe an den Koordinierungsrat der Arbeiter, der mit der revolutionären Weltorganisation ICOR kooperiert, gegangen. SI, Internationale Koordinierungsgruppe der Bergarbeiter und der Koordinierungsrat der Arbeiter in der Ukraine arbeiten zuverlässig zusammen. Der Koordinierungsrat der Arbeiter in der Ukraine weiß durch die direkte Arbeit, wer was braucht. Er hatte deshalb zu Geldspenden aufgerufen, die er nun nach Bedürftigkeit verteilt. Inzwischen haben sich auch Bergleute der Ukraine dem Spendenaufruf angeschlossen.

Sie schreiben: „Wenn Sie die Möglichkeit haben, werden wir Ihnen sehr dankbar sein. Wir liefern Lebensmittel und medizinische Versorgung an unsere Kameraden, die unter der Besatzung stehen.“ SI ruft weiterhin zu Geldspenden auf und den Gedanken „Arbeitereinheit siegt!“ gegen jeden Chauvinismus, Nationalismus und Kriegsrechtfertigungen zu verbreiten. Spenden gehen an den Koordinierungsrat der Arbeiter in der Ukraine und die ukrainischen Bergleute. Arbeitereinheit siegt!

Die Rote Fahne Redaktion ergänzt

Es gibt Spendenmöglichkeiten für den Hilfsfonds für bedürftige Menschen in der Ukraine und für die Teilnahme russischer und ukrainischer Kumpel an der internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 (IMC) in Deutschland - einem für die Schmiedung der internationalen Arbeitereinheit sehr wichtigen Ereignis. Hierzu gibt es auch einen Spendenaufruf als gestalteten Flyer in A4.

Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International stellt ihr Spendenkonto für beides zur Verfügung. Gleiche Kontonummer, verschiedene Stichworte: