Bischofskonferenz befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine

Jede ehrliche, friedliebende Christin und jeder anständige Christ hat nun die Pflicht, darüber nachzudenken, ob diese Kirche noch die seine bleiben kann. Die deutsche Bischofskonferenz hat gestern Waffenlieferungen in und an die Ukraine zugestimmt. Soweit haben sich die Kirchenfürsten schon nach rechts entwickelt. Das erinnert schon ein wenig an modernes Kreutzrittertum. Nur ausbaden, kämpfen und sterben muss das mal wieder, wie anno dazumal, das einfache Volk, aus der Ukraine, Russland und wenn es nach den ehrwürdigen Herrschaften geht, eben auch aus Deutschland und den anderen EU-Ländern und NATO-Staaten. Dass diese Art (Kirchen)- Politik den Dritten Weltkrieg noch ein Stück näher rückt, scheint denen egal.

Dem Himmel ein Stück näher, hab ich mir jedenfalls immer ganz anders vorgestellt.

Frank Oettler

Sprecher der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) Halle