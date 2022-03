Bücher zur aktuellen Auseinandersetzung um Krieg und Frieden

Umso wichtiger ist es, klaren Kopf zu behalten und auch mit den aufgewühlten Gefühlen ins Reine zu kommen. Dazu verfügt die Bibliothek des Willi Dickhut Museums über einen umfangreichen Schatz an Sachbüchern des Marxismus-Leninismus, an Romanen und auch an DVDs zur Frage von Krieg und Frieden. Bücher und DVDs können kurzfristig verliehen und auch zugeschickt werden (gegen eine entsprechende Gebühr). Ein Teil der Bücher und Broschüren kann auch antiquarisch erworben werden. Voraussetzung dazu ist eine Lesemitgliedschaft Bibliothek (Anmeldung dazu auf der Homepage www.willi-dickhut-museum.de).

Bereits erschienene Rote Fahne News-Artikel mit Lektüre-Tipps und Buchempfehlungen zum Thema

Rote Fahne News wird sukzessive die Leseempfehlungen des Willi-Dickhut-Museums (und weitere) veröffentlichen. Morgen bringen wir einen Artikel zum Revolutionären Weg 22 "Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution".

Heute: Romane zum Thema Krieg und Frieden