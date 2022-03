Demo für die endgültige Abschaltung aller AKW

Dass Block II des AKW in Neckarwestheim, das spätestens Ende 2022 den "Leistungsbetrieb" beenden soll, noch nicht hochgegangen ist trotz vieler Risse und Mängel, sei Glück und Zufall, berichtete einer der Experten vor Ort. Block I ist bei diesem "Riss-Reaktor" bereits seit 2011 endgültig abgeschaltet. Die Taxierung von Atomkraft als "grün" und "klimaschonend" wurde angesichts der Erfahrungen mit Tschernobyl, kleineren Unfällen an vielen AKWs und dem SuperGAU von Fukushima ist ein Unding, zumal die Entsorgung der atomaren Abfälle überhaupt nicht gelöst ist.

Mit dieser Taxierung will der französische Ministerpräsident Emmanuel Macron für Frankreich einen Haufen EU-Gelder abgreifen, denn dort stehen massenweise Reaktoren. Aus Japan berichtete eine Frau von vielen Toten in ihrer Bekanntschaft, Folgen von Erkrankungen durch die radioaktive Strahlung. Die Regierung versucht, die immer noch große Gefahr herunterzuspielen. indem die Zusammenhänge geleugnet und behauptet wird, das radioaktive Wasser sei sauber und man könne sich wieder in der Region ansiedeln. Dass der Bombenbau und die friedliche Nutzung sich gegenseitig bedingen und dass Deutschalnd endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten müsse, war auch ein wichtiger Beitrag.

Schwach war, wie wenig die Redner die Grünen und überhaupt die Ampel-Regierung mit ihrer Wende um 180 Grad angriffen. Die laue Haltung kam zum Beispiel in der Aussage des Demo-Organisators zum Ausdruck: "Wir brauchen ein Investitionsprogramm, nicht nur 100 Milliarden für Militär, sondern einen Masterplan für die Energiewende Deutschland". Nein, wir brauchen keine 100 Milliarden "Sondervermögen" für die Bundeswehr! Wir brauchen den Abzug aller Atomraketen und überhaupt das Verbot und die Vernichtung aller ABC-Waffen.