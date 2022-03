Die sozialistische Sowjetunion hat den Hitler-Faschismus geschlagen

Neben Vertretern der Umweltgewerkschaft waren auch die AFI (Augsburger Friedens Initiative) und die MLPD dabei. Auch die Augsburger Zeitung kam, nachdem sie kritisiert worden war, die Montagsdemo nicht angekündigt zu haben. In der Diskussion bestand Einigkeit darüber, dass die NATO selbst Kriegstreiber ist. Eine Diskussion fand um den Pazifismus bzw. die Meinung, jeder Krieg sei ein Verbrechen, statt.

Ein Beitrag der MLPD, der den gerechten Charakter des Kriegs der sozialistischen Sowjetunion im Kampf gegen den Hitler-Faschismus herausarbeitete, erhielt viel Applaus. Eine Teilnehmerin lobte bei der Auswertung in der Kneipe die Streitkultur. Man traue sich in diesem Rahmen sich sinnvoll zu streiten. Am Ende der Veranstaltung wurde mit großer Einmütigkeit beschlossen, die Montagsdemo in zwei Wochen wieder durchzuführen und dafür zu mobilisieren.