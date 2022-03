Heilbronn

Erfolgreiche Aktionseinheit zum Internationalen Frauentag

Den Internationalen Frauentag ins Rathaus oder ins Internet verlegen? Das kam für ein Bündnis von kämpferischen Frauen in Heilbronn nicht in Frage: Dieser Aktionstag gehört mitten in die Stadt, und das ist in Heilbronn der Kiliansplatz.

Von einem Korrespondenten