Erste Erfahrungen in der Werbung für die Widerstandskomitees des Jugendverband REBELL

Sie dienen dem notwendigen Aufbau einer neuen Friedensbewegung, die sich gegen alle imperialistischen Kriegstreiber richtet. Hier erste Erfahrungen von REBELL-Gruppen:

Bewährt hat sich, die Werbung für das 20. Pfingstjugendtreffen als Festival der Rebellion für den Weltfrieden mit der Werbung für die Widerstandskomitees zu verbinden. Alle Jugendlichen, die sich für das Pfingstjugendtreffen eingetragen haben, werden auch zum Widerstandskomitee eingeladen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um die Aufgabe und den Charakter dieser Organisationsform zu klären. Dazu gehören bewusstseinsbildende Bildungseinheiten.

Für die Mobilisierung hat sich bewährt: Auf Bolzplätzen im Zielstadtteil alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ansprechen. Eine geeignete Ansprache vor der Lehrwerkstatt war: „Wir sind vom Jugendverband REBELL und wollen den aktiven Widerstand gegen alle Kriegstreiber organisieren, egal ob Russland oder NATO.“ Der REBELL Braunschweig resümiert: „Unser Widerstandskommitee kam gut an, weil es praktische Solidarität mit Sport und Freizeit mit Bildungsarbeit und Protesten auf der Straße verbindet.“ Beim Einsatz am 8. März gewann der REBELL Gelsenkirchen Kontakte für das Widerstandskomitee: „Es geht darum, Schulstreiks gegen den Krieg zu organisieren!“ Bei einem rebellischen Jugendlichen leuchten förmlich die Augen: „Wie macht man das?“, fragt er begeistert. Solche Fragen gilt es, in den Widerstandskomitees zu beraten und zu organisieren!