Frauenverband Courage wirbt auf vielfältige Weise für die Weltfrauenkonferenz

Liebe Frauen,

Ich möchte mich herzlich bedanken, dass wir als Frauenverband Courage bei dem Webinar der ICOR Frauen dabei sein können. Wir gehören als überparteilicher Frauenverband nicht zur ICOR, aber zu der weltweiten kämpferischen Frauenbewegung. Courage hat hier in Deutschland die Aufgabe übernommen, die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2022 in Tunesien bekannt zu machen und Frauen von Religion bis Revolution für die Konferenz zu gewinnen. Was machen wir dazu?

Es gibt zwei Stränge, an denen wir zeitgleich arbeiten:

Der eine Strang sind die nationalen Vorbereitungstreffen, bei denen alle interessierten Frauen teilnehmen können. Hier laufen die Informationen aus allen Städten in Deutschland zusammen. Es werden die Delegierten für Deutschland nach bestimmten Kriterien gewählt, es entstehen die Themen für Workshops, die wir verantwortlich übernehmen. Genauso werden die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die praktische Durchführung in Tunesien und die Finanzierung besprochen und bearbeitet.

Doch all das geht nicht ohne die aktive Vorbereitung mit der Masse der Frauen durch die Courage-Gruppen in ganz Deutschland. Das ist unser zweiter Strang. Wir Frauen aus Courage bereiten die Weltfrauenkonferenz in unseren Stadtteilen und Orten vor. Das machen wir nicht alleine, wir laden dazu unsere Bündnispartnerinnen ein, mit denen wir über das ganze Jahr zu den drei internationalen Kampftagen zusammenarbeiten. Genauso wichtig sind uns aber auch die Kontakte in der Nachbarschaft, in der Religionsgemeinschaft, auf der Arbeit, beim Sport, beim Hobby, unsere Freundinnen, in unseren Familien, Mütter, die wir vor Kindergärten und Grundschulen ansprechen und selbstverständlich junge Mädchen und Frauen in Ausbildung und Beruf. Sie alle sprechen wir persönlich an und laden sie immer wieder zu den Vorbereitungstreffen für die Weltfrauenkonferenz ein. Das erfordert eine kontinuierliche und zugewandte Kleinarbeit, um die Frauen neugierig zu machen und sie für das tolle Frauenevent zu begeistern.

Ich hatte eben die drei Kampftage (8. März - Internationaler Frauentag; 1. Mai - Internationaler Kampftag der Arbeiter; 25. November - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) angesprochen, sie sind für die Werbung und Bekanntmachung der Weltfrauenkonferenz wichtige Stationen. Ebenso wie alle anderen Aktivitäten, die wir durchführen. Die Weltfrauenkonferenz begleitet uns das ganze Jahr!

Die Themen der Vorbereitungstreffen sind vielfältig:

Vorstellung der Weltfrauenkonferenz und ihren Prinzipien und Durchführung mit den zwei Säulen,

Berichte über unsere internationalen Partnerschaften und die Situation der Frauen in dem Land

Aktuelle wichtige Themen in Deutschland, die uns Frauen am Herzen liegen und uns bewegen: die erschwerten Alltags– und Lebensbedingungen durch die Weltwirtschaftskrise und die Inflation, durch Corona, die aktuell drohende Kriegsgefahr, die Klimaveränderung und noch vieles mehr.

Aber auch die Finanzen sind ein wichtiges Thema. Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen ist genauso finanziell unabhängig wie Courage und dazu gehört eine gute Finanzarbeit. Es entstehen Kosten für unsere eigene Teilnahme, für die Unterstützung der Konferenz und eventuell auch für unsere Partnerschaften. Dazu gehören die Überlegungen, wie kommen wir an das Geld - was können wir dazu machen, um Spenden von Frauen und Männern zu bekommen? (Flohmarkt, Verkauf von Kuchen ...)

Daneben stehen praktische Überlegungen an: Wie kommen wir nach Tunesien, können wir alles verstehen, wo übernachten wir usw.

Wichtig ist uns Courage-Frauen dabei, dass wir eine gute Streitkultur und gute Arbeitsprinzipien haben. Wir sind so unterschiedliche Frauen, vom Alter, von der Nationalität, von Religion bis Revolution, von der Lebenssituation, vom Beruf ... und dadurch treffen die verschiedenen Erfahrungen und Hintergründe aufeinander. Eine spannende Mischung wie bei der Weltfrauenkonferenz. Auch hier ist das uns alle Verbindende die weltweite Frauenbewegung und der internationale Erfahrungsaustausch von uns Frauen über Grenzen hinweg! Das ist der gemeinsame Nenner, auf dem wir uns immer wieder respektvoll miteinander treffen und zusammenarbeiten! Ausgenommen von den Treffen sind Faschisten und religiöse Fundamentalistinnen – alle anderen gehören zusammen!

Wir freuen uns auf die Konferenz in Tunesien und einen weiteren Schritt in der internationalen Vernetzung aller Frauen!