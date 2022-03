Gedanken über die Heuchelei der bürgerlichen Massenmedien beim Renovieren des Schlafzimmers

Dabei höre ich viel Radio – Zeitung lesen kann ich ja kaum. Insbesondere hörte ich NDR Info. Ein Nachrichten-Sender, der einen kritischen Anspruch hat und zum Beispiel an der Aufdeckung der Machenschaften der Credit Suisse beteiligt ist. Trotzdem beteiligt er sich penetrant an der chauvinistischen Kriegspropaganda. Was mich besonders empört, ist die damit verbundene Heuchelei.

Dazu drei Beispiele:

Man ist von NDR Info bestens informiert, welche Länder Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen; welche Hilfeleistungen dafür organisiert werden; welche bürgerlichen Politiker die Flüchtlinge willkommen heißen, die notwendige Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft beschwören und so weiter und so fort. Man erfährt auch, dass Länder wie Polen im Gegensatz zu früher Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen, schließlich sind sie Kriegsflüchtlinge, denen geholfen werden muss! Kein Wort aber dazu, dass auch die Flüchtlinge aus Syrien, aus Kurdistan, aus Afghanistan und aus vielen afrikanischen Ländern, die die ultrareaktionäre polnische Regierung an der Grenze erfrieren ließ, Kriegsflüchtlinge sind oder waren. Dass auch diese von skrupellosen Kriegstreibern wie Putin vertrieben wurden. Gegenüber diesen Flüchtlingen hieß es aber bisher, man müsse die Grenzen sichern, als wenn eine feindliche Armee anrückt. Die werden von Frontex an Europas Grenzen zurückgehalten, die Flüchtlingsschiffe nicht in die Häfen gelassen. Welch eine Heuchelei, die angeblich neue Menschlichkeit der polnischen Regierung heraufzubeschwören, wo es doch erst wenige Monate her ist, dass Polen den von Belarus an seine Grenzen geschickten und im Frost verharrenden Flüchtlingen kaltblütig die Grenzüberschreitung verwehrte.

Die Welt war empört über den Brand auf dem Gelände des größten europäischen Kernkraftwerks, der möglicherweise im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen stand. Mit Recht wurde die Skrupellosigkeit Putins an den Pranger gestellt und die Gefahr einer nuklearen Katastrophe für Europa wurde beschrieben. NDR Info zeichnete in allen Einzelheiten den Ablauf nach und berichtete, was nun wirklich gebrannt hatte und was nicht.

