Gewalt ist hasserfüllt, aber Schweigen ist schlimmer: Lasst uns für Belutschistan sprechen

Belutschistan, ein Land des Elends und der Brutalitäten, der militärischen Aggression und des Verschwindenlassens, ist der blinde Fleck der internationalen Medien und ein verbotenes Land für ausländische Journalisten. Am 11. August 1947 verkündete Belutschistan seine Unabhängigkeit und wurde von den damaligen britischen Herrschern und anderen Nachbarländern anerkannt, blieb aber aufgrund seiner strategischen Lage und seiner natürlichen Ressourcen immer bedroht.

Am 14. August 1947 teilte Großbritannien Indien und bildete mit seinen Kolonialagenten in der Region, die den abgetrennten Teil Pakistan nannten, das Land der Reinen. Nach seiner Gründung begann Pakistan, mit der Hilfe Großbritanniens, mit seinen bösen Plänen, in Belutschistan einzudringen, damit Großbritannien die Präsenz seines internationalen Kolonialagenten – Pakistan – in der Region haben könnte. Pakistan sollte das strategisch bedeutsame Stück Land auf dem Subkontinent kontrollieren. Am 27. März besetzte Pakistan illegal und gewaltsam Belutschistan. Großbritannien unterstützte Belutschistan nicht, obwohl es Verträge darüber gab, dass Großbritannien Belutschistan im Falle einer ausländischen Aggression helfen würde. Damit verlor Belutschistan seine Unabhängigkeit.

Die belutschische Nation lehnte die Besetzung jedoch ab und begann, sich den ausländischen Invasoren zu widersetzen. Sie kämpfte darum, ihre Souveränität zurückzugewinnen. Pakistan führte gewalttätige militärische Angriffe durch, um den Befreiungskampf von Belutsch zu unterdrücken, aber es gelang ihm nie. Die Verbrechen, die Pakistan gegen die Menschen in Bangladesch begangen hat, um ihren nationalen Befreiungskampf zu unterdrücken, passieren jetzt in Belutschistan. Die Welt ignorierte den Völkermord an der Bevölkerung von Bangladesch, aber sie sollte den gleichen Fehler in Belutschistan nicht wiederholen und als stiller Zuschauer auftreten.

Seit Beginn des Jahres 2022 haben die pakistanischen Streitkräfte ihre Militäroffensiven in verschiedenen Teilen Belutschistans beschleunigt. Allein im Januar 2022 sind 90 Menschen spurlos verschwunden und 38 wurden getötet. Im Tagesdurchschnitt verschwinden jeden Tag mindestens vier Personen in Belutschistan. Im Februar sind bisher 44 Menschen unter Beteiligung pakistanischer Streitkräften verschwunden. Noch besorgniserregender ist, dass das Schweigen der zivilisierten Welt die pakistanische Armee ermutigt, ihre Verbrechen ungestraft fortzusetzen.

Die pakistanische Regierung und die kriminellen Militärgeneräle genießen die finanzielle Unterstützung und die Waffenexporte der europäischen Demokratien auf Kosten der europäischen Steuerzahler. Weiß die europäische Öffentlichkeit, dass die Unterstützung und die Waffen, die Pakistan von ihr erhält, wahllos gegen die Menschen in Belutschistan eingesetzt werden?

Wir, Einwanderer aus Belutsch und Mitglieder des Free Belutschistan Movement, fordern die europäische und deutsche Öffentlichkeit auf, ihre Regierung zu drängen, pakistanische Beamte bei jedem Besuch in Europa zu ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Belutschistan zu befragen, anstatt sie mit einem prominenten Empfang zu empfangen. Gewalt ist eine hasserfüllte Tat und Schweigen über Gewalt ist noch schlimmer. Bitte setzen Sie sich für Belutschistan ein und helfen Sie uns, unsere Stimme gegen den Völkermord an den Belutschen zu erheben, denn die Rechte der Belutschen sind auch Menschenrechte.

