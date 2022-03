Heiße Phase der Vorbereitung beginnt - auf vier Kontinenten!

Die beiden haben auf der Webseite der Weltfrauenkonferenz ein Info-Blatt veröffentlicht, das man sich im pdf-Format downloaden kann.

Worauf wir lange gewartet habennimmt immer mehr Gestalt an: Die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunesien vom 3. bis 10. September 20223. Jetzt beginnt die heiße Phase der Vorbereitung in allen Ländern und auf vier Kontinenten.

Zugleich hat sich mit dem Krieg Russland gegen die Ukraine und der aggressiven, kriegstreibenden Politik von NATO, USA und der EU mitten in Europa die akute Gefahr eines 3. Weltkrieges herausgebildet. Es ist das Gebot der Stunde, dass die internationale kämpferische Frauenbewegung sich mit aller Kraft einsetzt für den Weltfrieden! Der Aufbau von Friedensbewegungen in den Ländern, wie wir ihn schon auf unserer Europakonferenz 2018 in der Schweiz beschlossen haben, muss von uns Weltfrauen maßgeblich vorangebracht werden. International haben die Kontinentalkoordinatorinnen auf ihrer Zoom-Konferenz im Mai 2021 beschlossen, am Aufbau einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront mit zu arbeiten.

Alle diese Beschlüsse müssen wir mit Leben füllen. Der Krieg muss beendet werden und das kann nur das Werk der Frauen, Männer, Kinder, der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben sein.

Solidarität mit den Massen in der Ukraine!

Alle russischen Truppen raus aus der Ukraine!

Es lebe die Internationale Solidarität!

Kommt zur 3. Weltfrauenkonferenz!

Die Vorbereitungen sind auch in Tunesien in vollem Gange: Die Tunesierinnen haben begeistert angefangen mit den Vorbereitungen der 3. Weltfrauenkonferenz in Tunesien. Sie freuen sich auf die internationale Zusammenarbeit und auf die Gäste aus aller Welt. Sie werden ein Büro einrichten. Bei unserer Delegationsreise nach Tunesien sprechen wir mit Vertreterinnen verschiedener Frauenorganisationen. Wir werden euch auf der Website und bei der Europakonferenz darüber berichten. In der kontinentalen Vorbereitung planen wir im April eine Europakonferenz.

In der Nationalen Vorbereitung wenden wir uns an die Masse der Frauen im Land. Sie sind die Hauptakteurinnen der Konferenz, wir werben unter den Arbeiterinnen, Lehrlingen, Studentinnen und Schülerinnen zur Teilnahme an der Weltfrauenkonferenz.

Auf der Homepage findet ihr schöne kleine Filme über die Tage der Konferenz in Nepal 2016. Sie eignen sich gut für die Werbung. Manche Länder haben Vorbereitungsgruppen gegründet, die sich regelmäßig treffen. Das ist eine gute Bündnisarbeit, damit die Weltfrauenkonferenz im Land breit bekannt gemacht wird.

Jedes Land wählt seine Delegation. Ihr könnt fünf Delegierte wählen, die euer Land auf der Generalversammlung am 8.9. und 9.9.22 in Tunesien vertreten werden. Diese meldet ihr bitte an die Europakoordinatorinnen.

Jedes Land sammelt Spenden zur unabhängigen Finanzierung unserer Weltfrauenkonferenz.

Jedes Land kann Brigadisten zur Mitarbeit nach Tunesien entsenden. Wir brauchen viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Übersetzungen, beim Sanitätsdienst, für die Anmeldungen vor Ort, Sauberkeit uvm!

Jedes Land wirbt besonders auch junge Frauen zur Teilnahme. Wir übernehmen Verantwortung für die Bewegung der jungen Weltfrauen, die Young World Women.

Liebe Frauen, wir wünschen euch viel Kraft und Erfolg in der weiteren Vorbereitung. Wir freuen uns über eure Berichte, die wir auf die Homepage stellen möchten.

Herzlich, Halinka und Suse

Hier findet ihr die Filme über die bisherigen Weltfrauenkonferenzen

Hier könnt ihr das Infoblatt der Europakoordinatorinnen lesen und herunterladen