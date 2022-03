Hunderttausende Jugendliche demonstrierten gegen Krieg und für Umweltschutz

Wichtiges Anliegen war auch die Kritik an dem Rollback in der Umweltpolitik der Regierung zugunsten von Aufrüstung und Waffenlieferungen. So soll forciert auf Flüssiggas, Kohle- oder gar Atomkraft gesetzt werden. In über 40 Städten beteiligten sich insgesamt 170.000 Menschen. In Hamburg wurden Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme freigestellt. Dort protestierten allein 120.000. Kurzfristig bekamen auch Jugendliche in Berlin „schulfrei“. Dort waren 11.000.

FFF-Deutschland rief unter dem Motto #Stand with Ukraine! kurzfristig zu bundesweiten Demonstrationen auf. In Hamburg beteiligte sich die MLPD an dem Protest mit Plakaten „Gegen jede imperialistische Aggression“ und „Hoch die internationale Solidarität“. 500 verteilte Flugblätter des REBELL „Rebellion gegen alle Kriegstreiber!“ stießen auf großes Interesse.

Ein Korrespondent berichtet: „Viele sagten auf die Frage, warum es zum Krieg gekommen ist: 'Putin ist verrückt'. Als wir diskutierten, dass es nicht um ihn geht, sondern um Macht und wirtschaftliche Interessen, wurden sie nachdenklich. Für Russland ließen sie das gelten, aber die NATO sei doch eine Friedensmacht, ein Verteidigungsbündnis. Dass sie ihr Wort gebrochen hat und immer weiter nach Osten vorgerückt ist und nun an 700 Stellen gegenüber der russischen Grenze steht, hörten sie ungläubig an. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es den USA, der NATO und der EU auch nur um Macht und wirtschaftliche Interessen geht und sie sich im Kern alle spinnefeind sind. Und dass wir deshalb nahe am 3. Weltkrieg stehen, der die ganze Welt auslöschen kann. Ein SDAJ‘ler fand das Flugblatt des REBELL genau richtig. Er fordert selbst, dass man gegen alle Imperialisten kämpfen und in dieser Situation zusammenstehen müsse. Kurz entschlossen verteilte er einen Packen der Flugblätter. Eine Gruppe Berufsschüler hatte einen klaren Standpunkt: „Beide Seiten sind ungerecht!“... Für sie war völlig klar, dass die NATO ein Kriegsbündnis ist und die USA die Hauptkriegstreiber. Die Aufrüstung der BRD lehnten sie auch ab und dass die Bevölkerung alles bezahlen soll. Da kam der proletarische Standpunkt zum Ausdruck. Stolz sagten sie 'Wir sind Fleischer!' Vom REBELL hatten sie noch nichts gehört, wollen sich den aber mal angucken.“