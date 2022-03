In eigener Sache

Am Wochenende gingen in vielen Städten in Europa Zehntausende auf die Straße und forderten ein Ende des Krieges in der Ukraine, viele demonstrierten mit ukrainischen Flaggen. In Zürich gingen 40.000 Menschen auf die Straße unter der Forderung "Frieden jetzt". In der kroatischen Hauptstadt Zagreb beteiligten sich 1.000 Menschen. Mehr als 40.000 Menschen demonstrierten in Frankreich, darunter laut Innenministerium 16.000 in Paris. In Österreich gab es Demonstrationen u.a. in Wien, Graz, Innsbruck mit rund 5.000 Teilnehmern. In Rom wurde auf der Demo sowohl Putins Angriff auf die Ukraine kritisiert als auch die Rolle der Nato. In London hatte die "Stop the War Coalition" zusammen mit der "Campaign for Nuclear Disarmament" (CND), the "No to Nato Network" und CODEPINK zum Protest aufgerufen, es beteiligten sich Hunderte und sie kritisierten auch die Rolle der britischen Regierung.