Am morgigen 13. März

Internationalistisches Bündnis ruft zur Beteiligung an gewerkschaftlichen Demonstrationen auf

Das Internationalistische Bündnis ruft dazu auf, sich am morgigen Sonntag, dem 13. März 2022, an den landesweiten Kundgebungen gegen den Krieg in der Ukraine zu beteiligen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft dazu in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Stuttgart auf.

Zentrale Koordinierungsgruppe