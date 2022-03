Kirche interessiert sich nicht für die restlose Aufklärung

Das ist für die zu Recht empörten Kirchenmitglieder ein wirklicher Vertrauensmissbrauch und drückt sich in Protesten und in einer rapide ansteigenden Zahl an Kirchenaustritten aus. Damit vertieft sich die existentielle Krise der katholischen Kirche weiter und zeigt systemische Gründe für den Missbrauch auf. Der Kampf darum, dass diese Ereignisse restlos aufgeklärt, Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen und Betroffene entschädigt werden, wird von vielen geführt, nur nicht von den eigentlichen Verantwortlichen! Dort wird bewusst gelogen und Tatsachen werden verschleiert. Die Verantwortlichen werden nicht zur Rechenschaft gezogen. ...

Nicht die restlose Aufklärung der sexuellen Gewalt steht für die Kirche im Vordergrund, sondern wie sie ihr mehr als angeschlagenes Ansehen noch retten kann. Das nun vom Erzbistum bei einer Anwaltskanzlei in Auftrag gegebene Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern im Erzbistum München und Freising über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden.

Wir fordern: