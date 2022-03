KKE/ML übersetzt und veröffentlicht MLPD-Flugblatt auf Griechisch

"Stoppt die gefährliche Kriegstreiberei der USA und der NATO! - Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression - ob durch die USA/NATO oder Russland!" - so die Überschrift der Erklärung im deutschen Original.

Auf Griechisch: "MLPD (Μαρξιστικό Λενινιστικό Κόμμα Γερμανίας) Σταματήστε την επικίνδυνη πολεμοκαπηλεία από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ! Ενεργητική αντίσταση ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επιθετικότητα – είτε από ΗΠΑ/ΝΑΤΟ είτε από Ρωσία!" und der Anfang des 1. Abschnitts: "1. Το MLPD καταδικάζει την επικίνδυνη πολεμοκαπηλεία που εξυπηρετεί την ιμπεριαλιστική προσπάθεια για παγκόσμια κυριαρχία σε βάρος των μαζών. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, ως ο κύριος πολεμοκάπηλος, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ που ενεργεί επιθετικά: για περισσότερα ..."

Das zeigt das hohe Interesse an den Erklärungen des ZK der MLPD, die sich konsequent antiimperialistisch positionieren und den Massen in der kompliztierten Situation helfen, einen klaren Standpunkt und Orientierung zu finden. Deshalb werden die Erklärungen auch verstärkt in andere Sprachen übersetzt. Jede Spende hilft, die Übersetzerkosten solidarisch zu tragen und unter den Massen die proletarisch-internationalistische Linie im Friedenskampf zu stärken.