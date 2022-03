Kommunistische Partei Griechenlands (Marxisten-Leninisten) positioniert sich gegen den Ukraine-Krieg

Die bereits aufgeheizte Konfrontation in der Ukraine wird immer gefährlicher. Die Rede Putins, die Anerkennung der Unabhängigkeit der Regionen Donezk und Lugansk und die Ermächtigung des Einmarsches der russischen Armee in diese Regionen der Ukraine bedeuten eine neue, noch gefährlichere Wendung der Ereignisse und öffnen Pandoras Büchse in Europa und weltweit. ...

Mit dieser Maßnahme Russlands werden die interimperialistischen Konkurrenzen - insbesondere zwischen den USA / NATO und Russland - maximal verschärft und die Gefahr eines - anfänglich europäischen - Krieges wird sichtbar. Dabei bleiben alle Möglichkeiten offen, sogar die Ausweitung des Krieges auf der gesamten Welt.

Die Entscheidung der Vereinigten Staaten - durch die Karikatur der Selenskyj-Regierung - die Schlinge um Russland noch enger zu ziehen und dabei die zuvor gezogenen roten Linien zu verletzen, vor allem aber der Ausbruch der Krise an der ukrainischen Grenze, provozierte vorhersehbar die Reaktion des russischen Imperialismus. Das Bestreben der USA und der NATO, die Ukraine in ihr Militärbündnis einzubeziehen, setzt Russland noch stärker unter Druck und setzt es unmittelbar dem Atomwaffenarsenal der USA und der NATO aus.

Angesichts dieser expansionistischen Bestrebungen des amerikanischen Imperialismus forderte Russland die Wahrung seiner Sicherheit, aber auch seiner Souveränität im eigenen "Hof". Gleichzeitig wurde erneut bewiesen, dass der russische Imperialismus nichts mit dem "zahnlosen Bären" zu tun hat, den manche Leute fälschlicherweise für einen solchen halten. Russland ist der strategische Hauptgegner der Vereinigten Staaten, eine imperialistische Macht, die über eine immense militärische Macht verfügt, die es auch sorgfältig zur Schau stellt. ...

