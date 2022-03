Machtvoller Frauentag in Uruguay

Die Frauenorganisation "Taller por la Liberación de la Mujer Celica Gómez"¹ beteiligte sich aktiv mit einem Transparent, Sprechchören und eigenem Flugblatt. Sie ist ein Zusammenschluss kämpferischer, gesellschaftlich aktiver und gewerkschaftlicher Basisfrauen, die sich für eine befreite Gesellschaft einsetzen, als Voraussetzung für die Befreiung der Frau.

Hatte schon die vorherige Regierung der Frente Amplio nicht ernsthaft an der Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation der Massen gearbeitet, so verschärft die reaktionäre Regierung mit Lacalle Pou an der Spitze die Situation der Frauen weiter. Die Lasten der Krise tragen hauptsächlich die Frauen. Alle Haushalte, in denen die Frauen die Haupternährerinnen sind, fristen ihr Dasein unter der Armutsgrenze. Täglich verschwinden vor allem junge Frauen und Mädchen - besonders mit dem Ziel, sie sexuell auszubeuten. Mit dem Gesetzespaket LUC wird Protest und Armut kriminalisiert, die Polizei bekommt mehr "Handlungsfreiheit" in der Anwendung von Waffengewalt. Dabei ist sie selbst in vielen Gewaltdelikten gegen Frauen verwickelt. Die Frauenorganisation sprach sich auch entschieden gegen den imperialistischen Krieg in der Ukraine aus.