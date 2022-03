Die akute Kriegsgefahr mahnt gerade besonders, sich die historischen Lehren aus den Kämpfen für Freiheit, Frieden und Demokratie zu vergegenwärtigen. Wir veranstalten eine kleine Kundgebung mit Gedenken am Mahnmal der „Märzgefallenen 1920“ und am Gedenkstein des Gräberfeldes der auf der Zeche unter dem Faschismus zu Tode gemarterten Zwangsarbeiter.

Arbeiter der Zechen und Eisenhütten im Ruhrgebiet hatten 1920 durch ihren mutigen Kampf die Errichtung einer faschistischen Diktatur verhindert. Weil diese Arbeitereinheit über Parteigrenzen hinweg 13 Jahre später nicht mehr zustande kam, gelang es den Hitlerleuten, die schlimmste Diktatur über das deutsche Volk zu errichten und 1939 den zweiten Weltkrieg zu entfachen. Auf dem Friedhof Alt-Walsum sind die Gräber der Zwangsarbeiter, die damals nach Deutschland verschleppt wurden und für den Krieg der deutschen Konzerne zu erniedrigender Sklavenarbeit gezwungen wurden. Darunter waren auch viele junge Menschen aus der Ukraine und anderen Ostgebieten. Dort hatten aber auch Arbeiter und Bauern als Partisanen oder Soldaten in der Roten Armee sich zum Kampf gegen die faschistische Besetzung erhoben. Unter großen Opfern leisteten sie ihren Beitrag zur Befreiung Deutschlands von der Hitlerdiktatur.

Das Märzgedenken auf dem Friedhof Alt-Walsum findet am Donnerstag, dem 10. März 2022, um 17.30 Uhr statt (Alt-Walsum, Königstraße 92). Wir versammeln uns um 17 Uhr 30 am Friedhofseingang in der Königstraße (bei der Bushaltestelle 905). Wir werden nach kurzen Ansprachen und Liedern an der Grabstätte zur Ehren der gestorbenen Opfer und Freiheitskämpfer Blumen niederlegen.

Anschließend ist ab 19 Uhr Gelegenheit zur Versammlung und Aussprache in der Gaststätte „Antiocheia“, Mattlerstraße 11, Duisburg-Röttgersbach (vom Friedhof 6,5 km entfernt). Es gilt für das Gedenken auf dem Friedhof Abstandshaltung und für den Besuch der Gaststätte die 3G-Regel.

Glückauf!

Wolf-Dieter Rochlitz

Hier die Einladung im pdf-Format