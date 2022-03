Mancher Euro für die Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz fand den Weg in die Spendendose

Der Büchertisch der MLPD mit internationaler und aktueller Literatur und Flohmarkt-Frauenbüchern machte neugierig. Mancher Euro fand den Weg in die Spendendose – zur Unterstützung der Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz im September.

Traditionell gehen Frauen weltweit am 8.März auf die Straße, um gegen Diskriminierung, ungleiche Bezahlung und Armut, sowie für den Schutz der Umwelt zu protestieren. Dieses Jahr aber war in vielen Gesprächen und Redebeiträgen die Angst vor dem Krieg zu spüren. Die Solidarität mit den Flüchtlingen und der Wunsch nach Erhalt des Weltfriedens war bei allen Anwesenden wichtig. „Arbeiter und Frauenbewegung Hand in Hand“, sagte der Vertreter der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung (IAC), der am offenen Mikrofon sprach. „Wir von der internationalen Automobilarbeiterkoordination stehen für die Einheit über die Ländergrenzen hinweg: Für die Befreiung der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Wir sagen, dass es dazu notwendig ist, dieses ungerechte System zu überwinden, mit gleichberechtigter Aktivität von Frauen und Männern, um Köpfe und Herzen für eine gerechte Welt zu erreichen“