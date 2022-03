Argentinien: Massendemonstrationen der kämpferischen Frauenbewegung

Im ganzen Land fanden am 8. März Demonstrationen und Kundgebungen der argentinischen Frauenbewegung statt. Ihre wichtigsten Anliegen waren 2022: Keine Schuldenrückzahlung an den Internationalen Währungsfonds (IWF), was Hunger und Armut im Land noch mehr verschärfen würde! Aktueller Anlass ist, dass ein Abkommen der Regierung mit dem IWF zur Rückzahlung der Schulden im Parlament diskutiert wird, Schulden, die das Volk nicht gemacht hat und die allein den Banken zugute kamen.

Der Kampf gegen die prekären Arbeitsbedingungen für die Masse der Frauen ist notwendig - höhere Löhne besonders auch für diejenigen, die an vorderster Front der Pandemie ausgesetzt sind. die Lebensmittelpreise steigen rasant und bereits der Brotpreis ist kaum noch zu bezahlen. Der Kampf wird auch geführt gegen die sexistische Gewalt an Frauen und gegen Femizide. Gefordert wird die Ausrufung des nationalen Notstandes gegen Gewalt an Frauen. Allein seit Jahresbeginn wurden 51 Frauen getötet - alle 28 Stunden eine Frau!

Nein zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Revolutionäre Kommunistische Jugend, der Jugendverband der PCR Argentinien, forderte am 8.März: Nein zur russischen Invasion in der Ukraine! Nein zur Intervention von USA und NATO!