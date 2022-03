Mittendrin im Wohngebiet – die Aktion zum Internationalen Frauentag

Viele Fenster öffneten sich, Frauen winkten uns zu – Daumen hoch. Schon in der Woche zuvor wurde viel Werbung für die Aktion gemacht - jetzt wussten alle Bescheid!

Insgesamt ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte diese vielfältige, lebendige Aktion. Darunter auch viele Kinder und Jugendliche, die sich mit Straßenmalerei beteiligten. Es war den Jüngsten ganz wichtig, deutlich zu machen: Wir wollen keinen Krieg! Das war ein wichtiges Thema – sowohl in den verschiedenen Redebeiträgen, aber auch in den Liedern, die Sandra – eine Straßenmusikerin - beitrug. Von „Sag mir, wo die Blumen sind“ bis „Brot und Rosen“ – ein breites Repertoire, bei dem auch einige mit Freude mitsangen. Am Stand mit Kaffee und Kuchen konnte man sich stärken und es gab vielfältige Infos an den Infotischen der Organisationen.

Ein rundum gelungener Internationaler Frauentag.