Neue Spendenkampagne des Willi-Dickhut-Museums: Gedenktafeln für sieben deutsche Revolutionäre

Anlass ist der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus sowie in diesem Jahr auch als 30. Todestag von Willi Dickhut, dem Vordenker und Mitbegründer der MLPD. Mit der öffentlichen Würdigung dieser herausragenden Persönlichkeiten der deutschen revolutionären Arbeiterbewegung soll das geistige und politische Erbe dieser Begründer und Fortsetzer des wissenschaftlichen Sozialismus und Kämpferinnen und Kämpfer für eine sozialistische Gesellschaft wachgehalten und verankert werden. Sie sind Vorbilder für einen wissenschaftlich begründeten mutigen und selbstlosen Kampf für eine befreite Gesellschaft – ohne Unterdrückung, imperialistische Kriege und Ausbeutung von Mensch und Natur. Damit sind diese Gedenktafeln auch eine Kampfansage an den Antikommunismus, der diese Vorbilder der revolutionären Arbeiterbewegung zu verleugnen, zu verunglimpfen oder zu kriminalisieren versucht.

Diese Gedenktafeln bilden gemeinsam mit dem vorhandenen Lenin-Denkmal und der Marx-Statue, die dort am 26. August errichtet werden wird, eine revolutionäre Gedenkstätte. Die Einweihung am 8. Mai wird begleitet von der Umwidmung eines Teils der „Horster Mitte“ in Gelsenkirchen in das „Willi-Dickhut-Haus“.

Das wird benötigt

5000 Euro für Kauf der Gedenktafeln, Gestaltung, Steinmetzarbeiten, Sockel, Verankerung, landschaftsgärtnerische Arbeiten, Beleuchtung und Sicherung. Wir rufen alle interessierten Menschen dazu auf, diesen Betrag bis Anfang Mai aufzubringen!

Spenden ab sofort über die homepage: https://www.betterplace.org/de/projects/106108-gedenktafeln-am-lenin-denkmal-fuer-7-deutsche-revolutionaere