Russische Arbeiterinnen und Arbeiter an ihre Kollegen in Deutschland

„Sehr geehrte Kollegen aus Deutschland und vielleicht auch aus anderen Regionen. Ich schreibe Ihnen aus Russland. Wir sind alle gegen das, was jetzt in der Ukraine passiert, und wollten nie, dass so etwas passiert. Wir wurden nicht gewarnt oder gefragt, ob wir Militäraktionen in der Ukraine beginnen sollten. Wir waren zutiefst schockiert über solche Aktionen. Wenn wir auf der Straße protestieren, bekommen wir dafür 15 bis 20 Jahre im Gefängnis, als Verrat an der Heimat. Persönlich schäme ich mich für die Handlungen meiner Regierung und ich hoffe, dass alles bald aufhören wird. Viele ausländische Unternehmen haben bereits geschlossen und die Menschen sind mit ihren Kindern ohne Arbeit und ohne Geld geblieben. Denken Sie, wir bräuchten die Krim oder diese Militäreinsätze? Niemals! Es ist kein Krieg Russlands, es ist ein Krieg einer bestimmten Person. Auch muss ich sagen, dass ich und meine Kollegen die Freundschaft und das Verhältnis zu Ihnen sehr schätzen! Ich möchte nicht, aufgrund dieser schrecklichen Situation in der Ukraine, die unsere Regierung inszeniert hat, Ihre Freundschaft verlieren.“



„Dieser Krieg ist ein schreckliches Verbrechen. Hier in Russland sind wir schockiert und verwirrt. Viele Familien in Russland sind eng mit der Ukraine verbunden. So wie ich. Ich habe viele Verwandte, die dort in Kiew und in der Region Sumy geblieben sind. Und so vielen anderen Familien geht es genauso: Sie leben auf beiden Seiten der Grenze. Wir wollen diesen Krieg nicht und wollten ihn nie. Was mich betrifft, so bin ich es leid, mich zu schämen, alles, was ich im Moment fühle, ist Wut. Nein zum Krieg!“



„Ich möchte Dir meine tiefste Dankbarkeit und meinen Respekt dafür ausdrücken, dass Du deine Meinung offen mit mir teilst. ... Diese Aggression unserer Regierung gegenüber der Ukraine ist absolut furchtbar. Es tut mir körperlich weh, wenn ich von Menschen lese, die dort leiden und sterben. Ich missbillige das Handeln derjenigen, die in unserem Land Entscheidungen treffen, aufs Schärfste. Ich lehne diejenigen entschieden ab, die irgendwie versuchen, den Einmarsch in die Ukraine zu rechtfertigen. Ich bin gegen Krieg. Ich danke Ihnen noch einmal ... denn das hat mir geholfen, den Mut aufzubringen, diese Worte zu sagen.“

Internationalistische Arbeiterlieder - heute besonders wichtig! Hier die "Partisanen vom Amur" - Das Lied beschreibt den erfolgreichen Kampf gegen die faschistischen "Weißen", ob in Russland oder der Ukraine.