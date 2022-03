Russische Wehrpflichtige im Kriegseinsatz

Bei einem Einsatz „einer Diversionsgruppe eines Nationalbataillons“ wurde eine mit der „Hinterlandversorgung“ betraute Einheit überfallen. Dabei wurde eine Reihe Soldaten, darunter auch Wehrdienstpflichtige, gefangen genommen. Einige Gefangene wurden von der Ukraine medienwirksam vorgestellt. Selbst nach russischem Recht ist der Einsatz von Wehrpflichtigen im Krieg verboten. Der russische Militarismus scheut nicht einmal davor zurück, Jugendliche als Kanonenfutter einzusetzen.

Inzwischen sollen sich "praktisch alle" der auf ukrainischem Boden eingesetzten Wehrpflichtigen wieder in Russland befinden, so der Vertreter des Verteidigungsministeriums General Igor Konaschenkow. Gegenwärtig werden "erschöpfende Maßnahmen zur Nichtzulassung Wehrpflichtiger in Kampfgebieten und zur Befreiung von Gefangenen" ergriffen. Daraus ist zu ersehen, dass die russische Regierung offenbar vorhat, sie weiterhin im Krieg, nur nicht im direkten Kampfgebiet, einzusetzen.

Protestiert gegen das Verheizen von Rekruten in diesem imperialistischen Krieg!