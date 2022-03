Situation weiblicher Gefangener

Im März 2020 befanden sich 3364 Frauen in der JVA für Frauen in Mandaluyong, dem größten Frauengefängnis der Philippinen. Die Frauen müssen teure Hygieneartikel im Gefängnis kaufen, weil Angehörige ihnen keine zuschicken dürfen. Die Bäder sind winzig, so dass bis zu fünf Frauen gleichzeitig ein Bad nehmen, während eine auf Toilette sitzt. Es gibt kein frisches Wasser, nur einmal am Tag gibt es eine Ration Wasser. Das führt u.a. dazu, dass die Frauen Harnwegsinfektionen und Geschwüre an den Genitalien entwickeln. Kapatid fordert den Einbau eines Wasserhahns und einer Dusche für jeden Schlafsaal, regelmäßige, ununterbrochene Wasserversorgung, Hygienekits, separate Krankenstationen für kranke und schwangere Gefangene, sowie einen Bereich für Freizeitaktivitäten und soziale Dienste. Außerdem sollen Angehörige den Gefangenen lebensnotwendige Güter schicken dürfen.