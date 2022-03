Streik im Goldbergbau Südafrikas ab Mittwoch angekündigt

Die ultrareaktionäre Selenskyi-Regierung der Ukraine stützt sich im Kampf gegen die Truppen des neuimperialistischen Russland weiter auf faschistische Kräfte. Ist das berüchtigte faschistische Asow-Bataillon mittlerweile Teil der Armee, so hat sich die zweite faschistische Miliz „Prawyj Sektor“ (Rechter Sektor) weder entwaffnen, noch eingliedern lassen und kämpft jetzt Seite an Seite mit ukrainischen Einheiten gegen die russischen Invasionstruppen. Schon 2013 ging der „Rechte Sektor“ nicht nur gegen Lenin-Denkmäler in der Ukraine, sondern auch gezielt gegen fortschrittlich Kräfte vor. Die Faschisten sind wegen ihrer Brutaliät und ihrer Menschenverachtung gefürchtet und rekrutieren jetzt ehemalige Mitglieder und und neue Kombattanten aus dem Ausland. So viel also zur fortschrittlichen Regierung und Politik des Präsidenten Selenskyi