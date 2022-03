Schwäbisch Hall

„Tausche Rose gegen Spende für den Aufbau einer Textilarbeiterinnen Gewerkschaft in Bangladesch“. So war die Ansprache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Solidarität International (SI) am diesjährigen Frauentag.

Von einer Korrespondentin