Volle Solidarität und Unterstützung für den Kampf der ver.di-Kolleginnen und -Kollegen

Erstens bekommt ihr nach wie vor in den „typischen Frauenberufen“ eine unterdurchschnittliche Bezahlung. Frauen werden immer noch durchschnittlich um etwa ein Viertel schlechter bezahlt als Männer und weniger wert geschätzt. Die kapitalistischen Unternehmer, egal ob privat oder staatlich, berufen sich darauf, dass die Arbeitskraft der Frauen ihnen, aufgrund ihrer Belastungen in der Familie, nicht uneingeschränkt zur Verfügung steht. Welcher Hohn angesichts der immensen Anforderungen in euren Berufen! Ihr habt schon bisher in euren Tarifkämpfen unter dem Slogan: „Wir sind es wert“ zur Stärkung des Frauenbewusstseins beigetragen!

Zweitens stärkt ihr mit eurem Streik den kämpferischen Charakter des internationalen Frauentags, der seit 111 Jahren weltweit für tatsächliche Gleichberechtigung und für die Befreiung der Frau begangen wird. Das stellt auch immer deutlicher die Frage nach einer gesellschaftlichen Alternative auf die Tagesordnung, die nach unserer Ansicht nur der echte Sozialismus sein kann.

Angesichts der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs halten wir es für notwendig, den diesjährigen Frauentag auch zum Tag der Manifestation für den Weltfrieden zu machen. Der Kampf um Frieden und für soziale Rechte gehört zusammen. Der Krieg und die Aufrüstung der Bundeswehr befeuert die jetzt schon hohe Inflation. Unsere Antwort kann nur sein: Kein Verzicht für die Aufrüstung der Bundeswehr! Aktiver Widerstand gegen alle imperialistischen Kriegstreiber!

Mit herzlichen Grüßen und viel Erfolg!

Julia Scheller, Frauenpolitische Sprecherin der MLPD