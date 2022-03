Vom „Auf Sicht fahren“ zum „Blindflug“

In Baden-Württemberg geht die so genannte „Omikron-Welle“, entgegen den Vorhersagen, nur langsam zurück. In den letzten Tagen steigen die Infektionszahlen. In den vergangenen zwei Wochen starben 354 Menschen mit und an Corona. Dazu Hartmut Engel, Ärztlicher Direktor der Virologie am Uniklinikum Freiburg: „Werden Schutzmaßnahmen reduziert, hat es das Virus wieder leichter, neue Infektionen auszulösen. Ich habe den Eindruck, dass Omikron manchmal unterschätzt wird“ (1).

Ein Skandal ist, dass die Finanzierung des Landes für die Sequenzierung Ende März ausläuft. Damit kann nicht mehr untersucht werden, welche Corona-Variante bei Infizierten vorliegt. Hartmut Engel dazu: „Dann begeben wir uns auf einen Blindflug“ (1).

(1) Zitate aus Südwestpresse 5.3.2022