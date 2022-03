Von Tigray bis Mexiko reichte die Bandbreite

Die Demonstration durch Arbeiterwohngebiete in Kalk und Mülheim war laut und kämpferisch. Mindestens zehn verschiedene Frauenorganisationen sprachen. Viele setzten sich mit der aktuellen Kriegssituation auseinander, oft wurde an die Rolle von Clara Zetkin und der Sozialistinnen im Ersten Weltkrieg erinnert. Dass der Krieg in der Ukraine gestoppt werden muss, dass Waffenlieferungen abgelehnt werden, darüber bestand breite Einheit. Der Frauenverband Courage stellte die Weltfrauenkonferenz in Tunis vor, und lud zur gemeinsamen Vorbereitung ein.

Ein Gruß ging an die städtischen Kita-Beschäftigten, die sich bewusst den 8. März für ihren Streik in NRW ausgesucht hatten. Sie hatten bereits am Morgen demonstriert.