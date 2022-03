Automobilindustrie

Werden in Deutschland bald keine Autos mehr produziert?

„Hat das Autoland seine besten Zeiten hinter sich?“ - titelte die „Stuttgarter Zeitung“¹. In der Region lässt das aufhorchen. Immerhin waren im Jahr 2018 215.500 Menschen direkt in der Automobilbranche beschäftigt. Schließlich hat erst vor kurzem der Daimler-Chef, Ola Källenius, in seiner Bilanzpressekonferenz für den Gesamtkonzern Mercedes-Benz Group einen Rekordgewinn von sage und schreibe 29,1 Mrd. Euro bekannt gegeben. Auch Porsche / Audi / VW und Bosch weisen hohe Profite aus. Der Aufhänger für die o. g. Artikel-Überschrift ist die Beinah-Halbierung der Autoproduktion in den letzten fünf Jahren: „2021 lag die Produktion (von 3,1 Mio.) in Deutschland um 46 Prozent unter dem historischen Spitzenwert von 5 ,7 Millionen Fahrzeugen in 2016. Der Einbruch ist gewaltig und kann nicht nur mit der Pandemie und dem Chipmangel erklärt werden. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass der Standort die Zeiten mit den höchsten Fertigungszahlen hinter sich hat.“

Von wb