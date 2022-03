Willi Dickhut: Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution

Das Buch von Willi Dickhut ist 1983, also vor fast 40 Jahren, als Nummer 22 in der Reihe Revolutionärer Weg erschienen, dem theoretischen Organ der MLPD. Es hat nichts von seiner Bedeutung und Aktualität verloren und sei jedem friedliebenden Menschen, der gegen den Ukraine-Krieg protestiert und kämpft und sich Sorgen wegen der Gefahr eines 3. Weltkriegs macht, zum Lesen empfohlen.

In der Neuen Züricher Zeitung vom 5. März 2022 kommt Oliver Thränert, Leiter eines "Think-Tanks" (Denkfabrik) am Center for Security Studies der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zu Wort: "Signale an den Gegner zu senden, indem man mit den eigenen Atomstreitkräften droht, ist nicht bloß ein Verhalten von Verrückten. Vielmehr ist es Bestandteil von nuklearem Strategiedenken, das durchaus auch bei anderen Atommächten wie den USA eine Rolle spielt. Atomwaffen stehen ja nicht einfach irgendwo im Keller herum, auch wenn das in den letzten dreißig Jahren viele Europäer gedacht haben. Ihre schiere Existenz wird insbesondere in Konfliktsituationen relevant: Man signalisiert dem Gegner, dass man diese Waffen hat und vielleicht irgendwann einmal einsetzen könnte.“

Er bestätigt damit, dass für die Herrschenden der Atomkrieg und die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen kaltblütig Bestandteil ihrer militärischen Strategie und Taktik sind. Die Aussagen in "Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution zur Entlarvung der imperialistischen Propaganda eines begrenzbaren Atomkriegs sind von aktueller Bedeutung: