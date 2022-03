DGB-Demo gegen den Krieg in der Ukraine in Frankfurt am Main

11.000 waren auf der Straße

11.000 demonstrierten am Sonntag in Frankfurt „unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine". Zum breiten Bündnis gehörten unter anderem der DGB, die Kirchen sowie die Stadt Frankfurt.

Von Korrespondenz