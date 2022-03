17 Tage Krieg

Das Volk ist wie bei jedem Krieg der Leidtragende, bei uns werden die Preise immer teurer, auch das ist eine Folge. Letzten Montag hatte unsere Protestaktion fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diesmal waren es weniger, aber es gab sehr wichtige Diskussionen am offenen Mikrofon.

Bringen Proteste was? Am wichtigsten ist natürlich der Widerstand der russischen Bevölkerung, aber auch auf der ganzen Welt protestieren die Menschen gegen diesen Krieg. Wir müssen auch eine weitere Verschärfung zu einem III. Weltkrieg verhindern! Ein Kollege war der Meinung, dass die Bevölkerung in Deutschland schon einmal daran gescheitert ist, einen Krieg zu beenden – der II. Weltkrieg wurde „von außen“, v.a. durch die Rote Armee und auch die Alliierten beendet. Aber, so eine Teilnehmerin, die Rote Armee hatte nur diese Kraft, weil die sowjetische Bevölkerung mit aller Kraft für den Sieg gegen den Hitler-Faschismus kämpfte.

Ein anderer Kollege brachte das Argument, dass es nicht richtig ist, nur die Aggression der russischen Führung zu sehen, wie es durch die Massenmedien vermittelt wird. Die NATO und v.a. die USA hätten viele Kriege vom Zaun gebrochen, in Vietnam, in Libyen, im Irak usw. Dem wurde von einigen zugestimmt – es geht um die wachsende Konkurrenz zwischen alten und neuen imperialistischen Mächten. Eine Frau aus dem Kulturbereich wies darauf hin, dass der Krieg die ukrainische Kultur zerstört und gerade die Kultur einen wichtigen Beitrag für die Völkerfreundschaft leisten kann. Ein Kollege fand es sehr gut, dass unterschiedliche Standpunkte solidarisch am offenen Mikrofon diskutiert werden konnten. Er will, wie wir auch, in 14 Tagen wieder kommen. Dann wollen wir auch ein neues, aktuelles Transparent dabei haben.