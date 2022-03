18. März: Tag der politischen Gefangenen

Die Krise des derzeitigen Systems wird jeden Tag tiefer. .. In vielen Ländern der Welt verschärfen sich deswegen die Angriffe auf gesellschaftliche Oppositionskräfte. ... Gegen diese Angriffe des Systems organisieren in vielen Ländern soziale Oppositionskräfte ihren immer stärkeren Widerstand ... Infolgedessen werden Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt inhaftiert und unter schwerer Folter eingesperrt, ... entsteht geradezu eine Armee politischer Gefangener.

Die Bedingungen in den Gefängnissen werden immer schlimmer. ... Die verhängten Isolationsbedingungen fügen den Menschen durch jahrelange Gefangenschaft schwere Schäden zu. Dazu werden Gefangene in allen Gefängnissen systematisch schwerer Folter ausgesetzt. ...

Der seit vielen Jahren in Peru inhaftierte Anführer der Peruanischen Kommunistischen Partei, Dr. Abimel Guzman, ist am 11. September 2021 im Gefängnis gestorben. ... Es werden Mumia Abu-Jamal von der Black-Panther-Bewegung in den USA, palästinensische FreiheitskämpferInnen und dem seit vielen Jahren in Frankreich inhaftierten Georges Abdallah, Ahmad Saadat, Dr. GN Saibaba von den indischen Maoisten, dem Anführer der kurdischen Freiheitsbewegung Abdullah Öcalan und Zehntausenden politischen Gefangenen in Gefängnissen in der Türkei schwere Bedingungen auferlegt. ...

Als unterzeichnende Organisationen ... rufen wir alle, am 18. März, dem Internationalen Tag der politischen Gefangenen, zu Aktionen in allen Regionen für die Freiheit aller politischer Gefangener und die Freilassung erkrankter Gefangener auf. Wir fordern die schnellstmögliche Freilassung erkrankter Gefangener, damit sie behandelt werden können. Wir rufen die sozialen Oppositionskräfte in Europa auf, sich solidarisch mit den Gefangenen zu zeigen, damit die politischen Gefangenen freigelassen und die kranken Gefangenen behandelt werden können.

Unterzeichner:

Rote Hilfe

UPOTUDAK- Solidaritätskomitee mit Internationalen Politischen Gefangenen

TSP- Die Stimme der politischen Gefangenen

SAMIDOUN- Netzwerk für die Solidarität mit palästinensischen Gefangenen

Internationales Koordinationskomitee für Solidarität und Freiheit der revolutionären politischen Gefangenen der Welt